Военный советник России погиб при минометном обстреле в Сирии

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В Министерстве обороны России сообщили, что военный советник Николай Афанасов погиб во время минометного обстрела боевиков в Хаме.
Как передает Report, об этом сoобщает РИА Новости.
«В результате внезапного минометного обстрела боевиками городка сирийских правительственных войск в провинции Хама погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов», — сообщили в министерстве.
Отмечается, что Афанасов занимался обучением личного состава подразделений сирийских сухопутных войск. Он был представлен к государственной награде посмертно.
News DepartmentАвтор новости
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