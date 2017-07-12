Военный советник России погиб при минометном обстреле в Сирии

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В Министерстве обороны России сообщили, что военный советник Николай Афанасов погиб во время минометного обстрела боевиков в Хаме.

Как передает Report, об этом сoобщает РИА Новости.

«В результате внезапного минометного обстрела боевиками городка сирийских правительственных войск в провинции Хама погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что Афанасов занимался обучением личного состава подразделений сирийских сухопутных войск. Он был представлен к государственной награде посмертно.