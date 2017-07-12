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    Военный советник России погиб при минометном обстреле в Сирии

    Николай Афанасов представлен к государственной награде посмертно

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В Министерстве обороны России сообщили, что военный советник Николай Афанасов погиб во время минометного обстрела боевиков в Хаме.

    Как передает Report, об этом сoобщает РИА Новости.

    «В результате внезапного минометного обстрела боевиками городка сирийских правительственных войск в провинции Хама погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов», — сообщили в министерстве.

    Отмечается, что Афанасов занимался обучением личного состава подразделений сирийских сухопутных войск. Он был представлен к государственной награде посмертно.

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