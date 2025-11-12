Военный самолет, унесший сотни жизней: Статистика крушений C-130

На территории Грузии потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130, принадлежавший Военно-воздушным силам Турции, вылетевший накануне из Гянджи. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли.

Как передает Report, это не первый инцидент с самолетами данного типа.

1 июля 2012 года самолет C-130H2, принадлежащий ВВС США, разбился на юго-западе Южной Дакоты во время выполнения миссии по тушению лесных пожаров. На борту находились шесть человек, двое выжили.

11 февраля 2014 года самолет C-130H-30 ВВС Алжира потерпел крушение в горной местности недалеко от города Айн-Керша. На борту находились 76 человек, из которых выжил лишь один.

28 марта 2018 года аналогичный инцидент произошел в Индии, где погибли пять членов экипажа. Спустя полгода аналогичная катастрофа в Египте унесла жизни шести человек.

30 июня 2015 года самолет C-130B ВВС Индонезии вскоре после вылета из авиабазы Сувондо упал в жилом районе города Медан. Все 122 человека на борту погибли. Через четыре месяца самолет C-130J-30 ВВС США разбился в Афганистане вскоре после взлета, погибли 14 человек.

Кроме того, катастрофы самолетов этого типа происходили в 2016 году в Португалии (3 погибших), в Индонезии (13 погибших), в 2017 году в США (16 погибших) и в 2018 году в Ливии (3 погибших).

4 июля 2021 года в Филиппинах самолет C-130H потерпел крушение - из 85 человек на борту удалось спасти 40. Самая масштабная трагедия с участием этого самолета произошла 26 сентября 1992 года в Нигерии, где в результате крушения погибли не менее 158 человек.

Всего, по данным подсчетов, за время эксплуатации зафиксировано 327 катастроф военных модификаций C-130, в результате которых погибли 3 466 человек.

Самолеты серии C-130 Hercules, производимые компанией Lockheed Martin, эксплуатируются уже более полувека и находятся на вооружении более чем в 70 странах мира. Модель впервые поднялась в воздух в 1954 году и со временем модернизировалась до версии C-130J Super Hercules. Несмотря на многочисленные усовершенствования, статистика катастроф показывает, что эти самолеты не застрахованы от трагедий.

Самолеты C-130 используются для перевозки военных грузов и личного состава, десантных операций, медицинской эвакуации, тушения пожаров, доставки гуманитарной помощи и проведения специальных миссий.