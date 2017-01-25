Военный патруль Израиля попал под обстрел на границе с Ливаном

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Израильский военный патруль на границе с Ливаном попал под обстрел из автоматического оружия.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин».

Отмечается, что обстрел израильских военных произошел в районе города Метулла. По данным израильских источников, обстрел велся с ливанской территории. К месту происшествия для обследования пограничной полосы направились патрули миротворцев ООН и ливанских военнослужащих.

Уточняется, что в результате обстрела израильские военные потерь не понесли.