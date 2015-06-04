​Военный конвой в Индии подвергся нападению: 20 погибших, 11 раненых

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Боевики подорвали военный конвой в округе Чандел в штате Манипур на востоке Индии. В результате нападения погибли по меньшей мере 20 человек, еще 11 пострадали.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, по предварительной информации, на пути следования автомобилей было заложено самодельное взрывное устройство, которое дистанционно привели в действие.

В информации отмечается, что после взрыва машины обстреляли и забросали гранатами.

Правоохранительные органы не исключают, что к организации взрыва может быть причастна одна из сепаратистских группировок.

Отметим, что штат Манипур, граничащий с Мьянмой (Бирма), по своей культуре и традициям значительно отличается от остальной Индии.