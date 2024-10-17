Военный бюджет Турции достигнет в 2025 году рекордных $47 млрд

Расходы Турции на нужды обороны и безопасности в 2025 году составят порядка 47 млрд долларов (1 трлн 608 млрд турецких лир).

Расходы Турции на нужды обороны и безопасности в 2025 году составят порядка 47 млрд долларов (1 трлн 608 млрд турецких лир).

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, представляя в Анкаре проект бюджета республики.

Согласно документу, значительная часть расходов предусмотрена на нужды ВПК.

"Расходы на оборону предусмотрены в 913,9 млрд лир, на обеспечение внутренней безопасности - 694,5 млрд лир. С учетом ассигнований в фонд поддержки оборонной промышленности общие расходы на оборону и безопасность в 2025 году предусмотрены в 1 трлн 608 млрд лир", - приводит высказывания вице-президента телеканал NTV.

По словам Йылмаза, общие расходы бюджета Турции на 2025 год прогнозируются в 14,7 трлн лир, доходы - в 12,8 трлн. Дефицит бюджета ожидается в 3,1% по отношению к ВВП. По данным TRT Haber, проект бюджета уже направлен в парламент, дебаты по нему начнутся в декабре.

Портал SavunmaSanayi, специализирующийся на новостях обороны и ВПК, называет проект военного бюджета Турции на 2025 год рекордным, отмечая, что в 2024 году на эти цели планировалось выделить 40 млрд долларов.