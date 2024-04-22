Военный аэродром США на северо-востоке Сирии подвергся ракетной атаке

Вооруженные отряды движения "Исламское сопротивление Ирака" обстреляли ракетами военный аэродром в Харраб-эль-Джейре на северо-востоке Сирии.

Вооруженные отряды движения "Исламское сопротивление Ирака" обстреляли ракетами военный аэродром в Харраб-эль-Джейре на северо-востоке Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает новостной портал Shafaq News.

Аэродромом пользуются американские силы, размещенные на базах в Сирии.

Согласно информации, удар был нанесен с территории Ирака из района Хамад-Ага к северо-западу от города Мосул (400 км от Багдада). На территории аэродрома раздалось несколько сильных взрывов и в небо поднялся густой столб дыма.

Ранее этот военный объект атаковал беспилотник-камикадзе, о последствиях нападения сведений не приводится.