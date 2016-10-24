Военные Турции заявили об участии в боях за Мосул

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Анкаре утверждают, что турецкие военные участвовали в наступлении на Мосул.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье BBC.

По ее данным, артиллерия Турции оказала поддержку курдским формированиям, которые сражались с боевиками ИГИЛ за город Башика близ Мосула. BBC отмечает, что рядом с Башиком, расположенным от Масула в 12 км, находится лагерь войск Турции.

В Багдаде, а также курды на данный момент не подтвердили участие турецких военных в этой операции.

Ранее глава иракского правительства Хайдер аль-Абади отказался от предложения Турции об участии турецких войск в операции против боевиков ИГИЛ в иракском городе Мосуле.

"Я знаю, что турки хотят участвовать в ней (в этой операции), мы их поблагодарили, но ее мы намерены провести сами", - сказал аль Абади в субботу журналистам в Багдаде.

"Если нам потребуется помощь, то мы обратимся к Турции или к другим странам региона", - добавил иракский премьер.