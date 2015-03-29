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    Военные Туниса ликвидировали 9 боевиков в рамках спецоперации

    Антитеррористическая операция была осуществлена в преддверии антитеррористического марша в Тунисе

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Военные Туниса заявили об уничтожении группы из девяти боевиков-исламистов в ходе проведения антитеррористической операции на юге страны после атаки на музей "Бардо", где погибли более 20 человек.

    Операция была проведена вечером в субботу в провинции Гафса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя МВД страны.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, операция была осуществлена в преддверии антитеррористического марша в Тунисе, на котором ожидается присутствие мировых лидеров, в том числе и президента Франции Франсуа Олланда.

    Боевики напали на музей "Бардо" 18 марта, захватив здание и взяв в заложники иностранных туристов. В результате нападения, по последним данным, погибли 25 человек. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

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