Военные США применяют ИИ для ликвидации последствий урагана "Хелен"

Американские военнослужащие задействуют технологии искусственного интеллекта (ИИ) для ликвидации последствий урагана "Хелен", в сентябре обрушившегося на Флориду, и оказания помощи пострадавшим.

Американские военнослужащие задействуют технологии искусственного интеллекта (ИИ) для ликвидации последствий урагана "Хелен", в сентябре обрушившегося на Флориду, и оказания помощи пострадавшим.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет портал DefenseScoop.

По информации источника в Пентагоне, речь идет об интеллектуальной системе Maven, которую обычно армия США использует для выполнения боевых задач. Технологии помогают ликвидаторам последствий непогоды определить, какие пострадавшие районы еще не обследованы и где необходимо оказать помощь. Программа, которая с помощью ИИ визуализирует геопространственные данные, была разработана для информирования военного командования о ситуации на поле боя, поддержания слаженности действий подразделений, обеспечения логистики и совместного ведения огня.

Отмечается, что раньше для ликвидации последствий стихийных бедствий в США уже использовались различные программы и системы сбора данных, однако это первый случай использования Maven.

"Одно из преимуществ платформы - возможность получать данные из различных источников и визуализировать их таким образом, чтобы это было полезно лицам, принимающим решения", - сказал представитель оборонного ведомства США.

Американские военные работают над тем, чтобы передавать собираемые программой данные непосредственно в Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) и другие службы быстрого реагирования.