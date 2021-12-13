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Военные США при высадке десанта в Дейр-эз-Зор убили трех мирных жителей

Военные США при высадке десанта в Дейр-эз-Зор убили трех мирных жителей Вертолеты ВВС США высадили в понедельник десант на восточном берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор.
Другие страны
13 декабря 2021 г. 12:02
Военные США при высадке десанта в Дейр-эз-Зор убили трех мирных жителей

Вертолеты ВВС США высадили в понедельник десант на восточном берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, антитеррористическая операция была проведена в поселке Эль-Бусейра. При десантировании был открыт интенсивный огонь по жилым домам и хозяйственным постройкам. В результате, по сведениям очевидцев, погибли по меньшей мере три мирных жителя, есть также раненые.

Вместе с американскими военными в операции приняли участие бойцы курдских формирований из "Сил демократической Сирии" (СДС). Они взяли штурмом несколько домов, где укрывались разыскиваемые террористы, и увели с собой пленников.

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Версия на английском языке US military kill 3 civilians during landing in Deir ez-Zor

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