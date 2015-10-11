Военные России и США обсудили кампанию в Сирии по видеосвязи

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Представители российского и американского оборонных ведомств провели полуторачасовую видеоконференцию, в ходе которой обсудили, как избежать случайных столкновений самолетов при проведении авиаударов по территории Сирии, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

"Обсуждения носили профессиональный характер и были сосредоточены на специфических процедурах безопасности", - говорится в пресс-релизе Пентагона.

По словам представителя американского минобороны Питера Кука, в ходе консультаций – вторых с начала российской кампании в Сирии - стороны достигли прогресса.

Кроме того, военные США и России договорились продолжить переговоры в ближайшее время.

Ранее в субботу официальный представитель российского минобороны Игорь Конашенков сообщил, что самолеты российской группировки в Сирии за минувшие сутки совершили 64 боевых вылета с авиабазы "Хмеймим" и нанесли удары по 55 объектам группировки "Исламское государство".