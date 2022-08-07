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Военные РФ сообщили об уничтожении в Украине 45 тыс тонн боеприпасов из стран НАТО

Военные РФ сообщили об уничтожении в Украине 45 тыс тонн боеприпасов из стран НАТО Российские военные сообщили об уничтожении в районе Вознесенска в Николаевской области Украины арсенала с 45 тыс тонн боеприпасов. Эти боеприпасы были недавно поставлены ВСУ из стран НАТО.
Другие страны
7 августа 2022 г. 14:51
Военные РФ сообщили об уничтожении в Украине 45 тыс тонн боеприпасов из стран НАТО

Российские военные сообщили об уничтожении в районе Вознесенска в Николаевской области Украины арсенала с 45 тыс тонн боеприпасов. Эти боеприпасы были недавно поставлены ВСУ из стран НАТО.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

Помимо этого, уничтожено пять складов боеприпасов, один из которых был в цеху "Свято-Ильинского машиностроительного завода" в районе Дачное.

Также представитель министерства заявил об уничтожении пусковой установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М1" в районе населенного пункта Часов Яр.

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Версия на азербайджанском языке NATO ölkələrindən Ukraynaya gətirilən 45 min ton döyüş sursatı məhv edilib

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