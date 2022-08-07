Военные РФ сообщили об уничтожении в Украине 45 тыс тонн боеприпасов из стран НАТО

Российские военные сообщили об уничтожении в районе Вознесенска в Николаевской области Украины арсенала с 45 тыс тонн боеприпасов. Эти боеприпасы были недавно поставлены ВСУ из стран НАТО.

Российские военные сообщили об уничтожении в районе Вознесенска в Николаевской области Украины арсенала с 45 тыс тонн боеприпасов. Эти боеприпасы были недавно поставлены ВСУ из стран НАТО.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

Помимо этого, уничтожено пять складов боеприпасов, один из которых был в цеху "Свято-Ильинского машиностроительного завода" в районе Дачное.

Также представитель министерства заявил об уничтожении пусковой установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М1" в районе населенного пункта Часов Яр.