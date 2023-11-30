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Военные расходы стран ЕС в 2022 году составили рекордные 240 млрд евро

Военные расходы стран ЕС в 2022 году составили рекордные 240 млрд евро Военные расходы государств Евросоюза выросли в 2022 году на 6% и составили рекордные 240 млрд евро.
Другие страны
30 ноября 2023 г. 12:54
Военные расходы стран ЕС в 2022 году составили рекордные 240 млрд евро

Военные расходы государств Евросоюза выросли в 2022 году на 6% и составили рекордные 240 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Европейское оборонное агентство.

По его информации, ассигнования на оборону увеличили 20 из 27 стран Евросоюза, шесть из них повысили военные расходы более чем на 10%.

Рекордсменами стали ожидающая приема в НАТО Швеция с ростом на 30,1%, Люксембург - 27,9%, Литва - 27,6%, Испания - 19,3%, Бельгия - 14,8% и Греция - 13,3%.

Практически одна шестая часть всех военных расходов - 58 млрд евро - направлена на приобретение новых видов вооружений.

Агентство не уточняет, какая часть из этих ассигнований ушла на военную помощь Украине. Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявлял, что страны ЕС поставили Украине оружия на 27 млрд евро, что превышает 11% всех военных расходов в 2022 году.

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Версия на английском языке EU military spending in 2022 amounted to record 240B euros

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