SIPRI обнародовал доклад о мировых военные расходах

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал в понедельник очередной доклад о состоянии глобальной торговли оружием и расходов на вооружение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в 2014-ом году в мировом объеме военных расходов на долю России приходится 4.8%, что ставит ее на третье место после США (34%) и Китая (12%).

Согласно информации, военные расходы России в 2014-ом году выросли по сравнению с 2013-ым годом на 8.1% и составили 84.5 млрд. долларов.

США, обладая самыми большими военными расходами в мире (почти в три раза превосходят китайские), в 2014-ом году сократили ассигнования на армию на 6.5%.

Военные расходы Китая выросли на 9.7% и составил 216 млрд. долларов.

Как отмечается в докладе, в 2014-ом году расходы Украины увеличились на 23% и составили, по предварительной оценке, 4 млрд. долларов.