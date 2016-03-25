Военные Нигерии ликвидировали двух террористок-смертниц

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Нигерии в пятницу ликвидировали двух террористок-смертниц недалеко от города Майдугури на северо-востоке страны, передает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным агентства, народные дружинники, оказывающие помощь нигерийским военным в борьбе против террористической группировки "Боко Харам", засекли двух смертниц в ночь с четверга на пятницу.

"Когда дружинники направили на них свои фонари и потребовали назвать себя, одна из женщин привела в действие взрывное устройство, тогда как вторая убежала и укрылась в заброшенном здании", - сообщил агентству один из дружинников. На место происшествия быстро прибыли военные. По словам дружинника, военные застрелили террористку, когда она попыталась подорвать себя.