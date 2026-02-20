Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Военные ассигнования в госбюджете Японии превысят $57 млн

    Другие страны
    • 20 февраля, 2026
    • 11:05
    Военные ассигнования в госбюджете Японии превысят $57 млн

    Правительство премьер-министра Японии Санаэ Такаити внесло на рассмотрение парламента проект госбюджета, который предусматривает крупные ассигнования на социальные нужды и вооруженные силы.

    Как передает Report, об этом сообщают японские СМИ.

    Расходная часть госбюджета имеет рекордный размер - 122,3 трлн иен (около $795 млрд).

    Военные ассигнования предполагается довести до небывалых в послевоенной истории Японии 8,9 трлн иен (более $57,4 млрд). В предыдущем финансовом году они уже достигли 2% валового внутреннего продукта страны. Предполагается, в частности, оснастить вооруженные силы ракетами большой дальности, способными поражать цели на материке, а также провести новые закупки боевых самолетов пятого поколения F-35.

    Ассигнования на социальные нужды повысятся до 39,6 трлн иен ($25,5 млрд), что связано, в частности, с увеличением расходов на медицинское обслуживание растущей части населения в возрасте старше 70 лет. Правительство намерено также расширить финансирование питания учеников в школах.

    Из-за роста доходов частного бизнеса и зарплат налоговые поступления, как ожидается, превысят крупнейшую в истории Японии сумму 83,7 трлн иен ($540 млрд). Остальную часть бюджетных расходов предполагается финансировать за счет выпуска гособлигаций.

    Япония госбюджет военные расходы
