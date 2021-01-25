СМИ: Военнослужащие Индии и Китая вступили в столкновения на границе

Ранены 20 китайских и четыре индийских солдата

Столкновения между солдатами пограничных сил Индии и Китая произошли в районе перевала Наку-Ла в Индии. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник информационный портал Latestly со ссылкой на источники.

По их данным, военные Народно-освободительной армии Китая предприняли попытку вторжения на индийскую территорию, индийские военнослужащие их остановили. В результате столкновений ранены 20 китайских и четыре индийских солдата.

По данным издания, ситуация в этом районе уже находится под контролем. Других подробностей пока не сообщается.

Эта информация появилась вскоре после того, как представители командования сухопутных сил Индии и Китая провели переговоры, на которых обсудили ситуацию в пограничных районах и вопросы разведения войск. Во встрече участвовали командующий 14-м корпусом сухопутных войск Индии генерал-лейтенант Менон и командующий Южным Синьцзянским военным округом Народно-освободительной армии Китая генерал Лю Лин. Встреча длилась 15 часов, она началась в воскресенье и завершилась около 02:30 утра в понедельник .

Это была девятая подобная встреча. Она проходила на пограничном посту Молдо с китайской стороны Линии фактического контроля, которая разделяет два государства. Ситуация в Ладакхе обострилась после того, как в начале мая прошлого года там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. По информации индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждала, что в столкновениях были убиты и ранены до 45 китайских солдат.