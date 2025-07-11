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Военно-воздушные силы Канады впервые в истории возглавит женщина

Военно-воздушные силы Канады впервые в истории возглавит женщина Генерал-лейтенант Джейми Спейсер-Бланшет станет первой женщиной в должности командующего ВВС Канады.
Другие страны
11 июля 2025 г. 11:47
Военно-воздушные силы Канады впервые в истории возглавит женщина

Генерал-лейтенант Джейми Спейсер-Бланшет станет первой женщиной в должности командующего ВВС Канады.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба канадского Минобороны.

"Генерал-лейтенант Спейсер-Бланшет станет 22-м по счету командующим военно-воздушных сил Канады и первой женщиной на этом посту", - говорится заявлении ведомства.

Как передает агентство The Canadian Press, на церемонии назначения новый главком подчеркнула, что канадские ВВС сталкиваются с "большими вызовами". "Сейчас у нас недостаток личного состава, при этом [существуют] высокие требования к боевой готовности. В этом, по моему мнению, заключается главная проблема ", - добавила она.

До своего назначения на пост командующего канадскими военно-воздушными силами Спейсер-Бланшет была пилотом боевого вертолета Griffon и принимала участие в миссиях ООН и НАТО на Гаити и в Боснии и Герцеговине, занимала различные командные посты в ВВС Канады.

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