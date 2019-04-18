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Военный совет Судана объявил об аресте братьев экс-президента страны

​Военный совет Судана объявил об аресте братьев экс-президента страны

Братья бывшего президента Судана Омара аль-Башира Абдалла и Аббас арестованы по обвинению в коррупции. 

Как передаёт Report oб этом сообщил в Хартуме официальный представитель Военного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Кубаши Ибрагим. 

По словам военного, аресты представителей низложенного режима продолжаются. "Это касается, в первую очередь, тех, кто подозревается в коррупционной деятельности", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Абдалла аль-Башир во время переворота находился в Джубе (Южный Судан).

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