Военная больница в Сан-Диего сообщает о стрелке на своей территории

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ На территории военно-морского госпиталя в американском Сан-Диего замечен вооруженный человек, говорится на странице учреждения в "Фейсбуке", информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Как сообщается, в здании номер 26 на территории военно-морского медицинского центра Сан-Диего замечен активный стрелок. Всем находящимся в здании рекомендуется бежать, прятаться, или противостоять стрелку", - говорится в сообщении.

Как сообщают местные СМИ, очевидцы слышали из здания звуки стрельбы. На место происшествия прибыла полиция.