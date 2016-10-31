Водитель сбил более 20 человек в США

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Водитель сбил 22 человека, возвращаясь с заезда гонок NASCAR в штате Вирджиния.

Как передает Report, об этом сообщила в понедельник USA Today.

Человек за рулем Chevrolet SSR находился в парковочной зоне для инвалидов и попытался обойти джип. Таким образом он въехал в группу прохожих. Никто не пострадал, однако девять человек были госпитализированы. Их отправили в две ближайшие больницы. Среди пострадавших люди в возрасте от 13 до 65 лет.

Полиция продолжает допрашивать подозреваемого. В его крови не обнаружили алкоголя. Мотивы такого поступка пока не установлены.

ДТП произошло примерно через час после окончания гонок.