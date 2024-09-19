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Вода в Дунае поднялась до критического уровня, достигла здания парламента Венгрии

Вода в Дунае поднялась до критического уровня, достигла здания парламента Венгрии Вода реке Дунай достигла критических отметок в Будапеште.
Другие страны
19 сентября 2024 г. 16:26
Вода в Дунае поднялась до критического уровня, достигла здания парламента Венгрии

Уровень воды в Дунае в Будапеште достиг критической отметки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, вода дошла и до здания парламента Венгрии, которое находится неподалеку от набережной.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан на пресс-конференции в четверг сказал, что ситуация с высоким уровнем воды в стране продолжает оставаться сложной. "Необходимо сохранять бдительность и после того, как пройдет большая вода, поскольку и затем могут случиться проблемы", - сказал он.

Венгерские метеорологи прогнозируют, что в ближайшие несколько дней в стране интенсивных дождей не ожидается. Уровень воды в реках будет снижаться до середины следующей недели.

Отметим, что проблема с паводковами в Венгрии и ряде других государств Центральной Европы сохраняется с прошлой недели, когда на регион обрушился мощный циклон "Борис", сопровождавшийся ливневыми дождями, которые и вызвали наводнения.

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