Вода в Дунае поднялась до критического уровня, достигла здания парламента Венгрии

Вода реке Дунай достигла критических отметок в Будапеште.

Уровень воды в Дунае в Будапеште достиг критической отметки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, вода дошла и до здания парламента Венгрии, которое находится неподалеку от набережной.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан на пресс-конференции в четверг сказал, что ситуация с высоким уровнем воды в стране продолжает оставаться сложной. "Необходимо сохранять бдительность и после того, как пройдет большая вода, поскольку и затем могут случиться проблемы", - сказал он.

Венгерские метеорологи прогнозируют, что в ближайшие несколько дней в стране интенсивных дождей не ожидается. Уровень воды в реках будет снижаться до середины следующей недели.

Отметим, что проблема с паводковами в Венгрии и ряде других государств Центральной Европы сохраняется с прошлой недели, когда на регион обрушился мощный циклон "Борис", сопровождавшийся ливневыми дождями, которые и вызвали наводнения.