Во время вооруженного нападения на храм сикхов в Кабуле погибли два человека

Группа вооруженных боевиков совершила в субботу нападение на сикхский храм в квартале Карте-и-Парван на западе Кабула. Нападавшие бросили в здание гранаты, в результате погибли охранник и один из членов сикхской общины.

Группа вооруженных боевиков совершила в субботу нападение на сикхский храм в квартале Карте-и-Парван на западе Кабула. Нападавшие бросили в здание гранаты, в результате погибли охранник и один из членов сикхской общины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Ariana News.

"Силы безопасности талибов оперативно прибыли на место и ликвидировали одного из нападавших. Жертвой этой вылазки стал член сикхской общины и еще семеро получили ранения", - сказал представитель городской полиции Халил Задран.

По сведениям представителя МВД в правительстве движения "Талибан" Абдул Нафи Тахора, через некоторое время после вооруженного нападения возле храма был подорван заминированный автомобиль. По его словам, пострадавших нет.

В свою очередь лидер сикхской общины в Кабуле Гурнам Сингх отметил, что вспыхнувший в храме пожар удалось потушить. "Обычно в утреннее время к нам приходят несколько верующих-сикхов, чтобы помолиться в храме", - сказал он.

В Кабуле проживают около 200 сикхов, в 1970-х годах их насчитывалось по всему Афганистану около 500 тыс.

12.15

В индуистском храме Ахль аль-Хинуд в квартале Карте Парван на севере Кабула прогремело не менее пяти взрывов, район оцеплен боевиками "Талибан", продолжается боестолкновение.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает информационное агентство Aamaj News.

Сообщается, что боевики, напавшие на храм, заблокированы в религиозном учреждении.

Ранее в субботу афганские СМИ сообщили со ссылкой на представителя МИД Индии Ариндама Багчи, что его страна "глубоко обеспокоена" сообщениями о нападении на храм, и внимательно следит за этим событием.

Накануне в результате взрыва в мечети приграничного с Таджикистаном уезда Имам-Сахиб провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана погиб один, ранено семь человек. Представитель полицейского управления талибов в Кундузе Обайдулла Абеди сообщил, что состояние раненых удовлетворительное, природа инцидента выясняется.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за оба нападения.

09.04

В столице Афганистана - Кабуле в субботу прогремел взрыв прогремел в храме сикхов.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Представитель храма сообщил о том, что внутри находились около 30 человек. Неизвестно сколько из них погибли, сколько ранены.