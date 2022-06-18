О нас

Во время вооруженного нападения на храм сикхов в Кабуле погибли два человека

Во время вооруженного нападения на храм сикхов в Кабуле погибли два человека Группа вооруженных боевиков совершила в субботу нападение на сикхский храм в квартале Карте-и-Парван на западе Кабула. Нападавшие бросили в здание гранаты, в результате погибли охранник и один из членов сикхской общины.
Другие страны
18 июня 2022 г. 15:40
Во время вооруженного нападения на храм сикхов в Кабуле погибли два человека

Группа вооруженных боевиков совершила в субботу нападение на сикхский храм в квартале Карте-и-Парван на западе Кабула. Нападавшие бросили в здание гранаты, в результате погибли охранник и один из членов сикхской общины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Ariana News.

"Силы безопасности талибов оперативно прибыли на место и ликвидировали одного из нападавших. Жертвой этой вылазки стал член сикхской общины и еще семеро получили ранения", - сказал представитель городской полиции Халил Задран.

По сведениям представителя МВД в правительстве движения "Талибан" Абдул Нафи Тахора, через некоторое время после вооруженного нападения возле храма был подорван заминированный автомобиль. По его словам, пострадавших нет.

В свою очередь лидер сикхской общины в Кабуле Гурнам Сингх отметил, что вспыхнувший в храме пожар удалось потушить. "Обычно в утреннее время к нам приходят несколько верующих-сикхов, чтобы помолиться в храме", - сказал он.

В Кабуле проживают около 200 сикхов, в 1970-х годах их насчитывалось по всему Афганистану около 500 тыс.

12.15

В индуистском храме Ахль аль-Хинуд в квартале Карте Парван на севере Кабула прогремело не менее пяти взрывов, район оцеплен боевиками "Талибан", продолжается боестолкновение.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает информационное агентство Aamaj News.

Сообщается, что боевики, напавшие на храм, заблокированы в религиозном учреждении.

Ранее в субботу афганские СМИ сообщили со ссылкой на представителя МИД Индии Ариндама Багчи, что его страна "глубоко обеспокоена" сообщениями о нападении на храм, и внимательно следит за этим событием.

Накануне в результате взрыва в мечети приграничного с Таджикистаном уезда Имам-Сахиб провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана погиб один, ранено семь человек. Представитель полицейского управления талибов в Кундузе Обайдулла Абеди сообщил, что состояние раненых удовлетворительное, природа инцидента выясняется.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за оба нападения.

09.04

В столице Афганистана - Кабуле в субботу прогремел взрыв прогремел в храме сикхов.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Представитель храма сообщил о том, что внутри находились около 30 человек. Неизвестно сколько из них погибли, сколько ранены.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Kabildə məbəddə 5 partlayış baş verib, silahlı qarşıdurma davam edir - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Blast hits temple in Kabul

Другие новости из категории

Япония направила корабли в Тихий океан для совместных учений с США
Япония направила корабли в Тихий океан для совместных учений с США
18 июня 2022 г. 14:36
Соломоновы острова выбирают стратегическим партнером Австралию, а не Китай
Соломоновы острова выбирают стратегическим партнером Австралию, а не Китай
18 июня 2022 г. 14:14
Из-за муссонных дождей в Бангладеш более 4 млн человек оказались в зоне бедствия
Из-за муссонных дождей в Бангладеш более 4 млн человек оказались в зоне бедствия
18 июня 2022 г. 13:26
Замминистра обороны Японии отправили в отставку
Замминистра обороны Японии отправили в отставку
18 июня 2022 г. 11:55
Байден заявил, что в ходе визита в Саудовскую Аравию не планирует встречу с принцем
Байден заявил, что в ходе визита в Саудовскую Аравию не планирует встречу с принцем
18 июня 2022 г. 09:41
Возросло число погибших при стрельбе в американской церкви
Возросло число погибших при стрельбе в американской церкви
18 июня 2022 г. 07:46
Министр: Словения исчерпала свой арсенал того, что может предоставить Украине
Министр: Словения исчерпала свой арсенал того, что может предоставить Украине
18 июня 2022 г. 07:08
Неймар отказался уходить из ПСЖ
Неймар отказался уходить из ПСЖ
18 июня 2022 г. 06:49
Байден призвал американцев не ездить в Украину
Байден призвал американцев не ездить в Украину
18 июня 2022 г. 05:40
В Йемене нарушено перемирие, 4 военнослужащих, 17 ранены
В Йемене нарушено перемирие, 4 военнослужащих, 17 ранены
18 июня 2022 г. 02:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi