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    Во время столкновений в ЦАР погибли более 20 человек, 36 пострадали

    Среди погибших — 17 мирных жителей© Foto: AP

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/Не менее 22 человек погибли, еще 36 пострадали в Центральноафриканской республике (ЦАР) в ходе столкновений христианской и бывшей исламистской группировок.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении миссии ООН в стране (MINUSCA).

    По информации агентства, столкновения между членами христианской группировки "Анти-Балака" и вооруженным формированием, ранее входившим в состав исламистской группировки "Селека", произошли в городе Бриа. Среди погибших — 17 мирных жителей.

    "Столкновения между вооруженными группировками в Бриа и в других местах в восточной ЦАР должны прекратиться", — отметила заместитель спецпредставителя генсека MINUSCA Дайан Корнер (Diane Corner) в заявлении.

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