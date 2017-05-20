Во время столкновений в ЦАР погибли более 20 человек, 36 пострадали

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Баку. 20 мая. REPORT.AZ/Не менее 22 человек погибли, еще 36 пострадали в Центральноафриканской республике (ЦАР) в ходе столкновений христианской и бывшей исламистской группировок.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении миссии ООН в стране (MINUSCA).

По информации агентства, столкновения между членами христианской группировки "Анти-Балака" и вооруженным формированием, ранее входившим в состав исламистской группировки "Селека", произошли в городе Бриа. Среди погибших — 17 мирных жителей.

"Столкновения между вооруженными группировками в Бриа и в других местах в восточной ЦАР должны прекратиться", — отметила заместитель спецпредставителя генсека MINUSCA Дайан Корнер (Diane Corner) в заявлении.