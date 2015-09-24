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    Гибель 717 человека в Мекке произошла из-за столкновения потоков паломников - ДОПОЛНЕНО - ФОТО

    ​Во время совершения хаджа погибло 717, ранено 805 человек

    Первая новость была опубликована в 13:36

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Предварительной причиной трагедии во время хаджа, унесшей жизни свыше 700 человек, стало столкновение двух потоков паломников, заявил на специальной пресс-конференции в Мекке официальный представитель МВД Саудовской Аравии Мансур ат-Турки, сообщает Report со ссылкой на РИА «Новости».

    "По предварительным данным, причиной трагедии стало столкновение на перекрестке двух потоков паломников, двигавшихся по улице 204 и улице 223", — сказал ат-Турки.

    Также, по словам спикера МВД королевства, "увеличению жертв способствовала установившаяся жара".

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    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 100 человек погибли при давке во время совершения хаджа в Мекке. Еще порядка 390 человек получили ранения.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило государственное телевидение Саудовской Аравии.

    Имена погибших не называются.

    Инцидент произошел в предместье Мина. 

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    По информации Сил гражданской обороны Саудовской Аравии, число погибших при давке в Мекке достигло 220, ранено 450

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    По последней информации, число погибших достигло 310, ранено 450

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    Число погибших достигло 453, ранен 631 человек.

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    Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, число погибших достигло 717, ранено 805 человек.

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