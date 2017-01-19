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    Во время съемок был застрелен журналист в Гондурасе, есть другие жертвы

    Игорь Падилья был расстрелян в городе Сан-Педро-Сула

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек, в том числе известный журналист, были убиты в среду в Гондурасе, передает Report со ссылкой на El Heraldo.

    Отмечается, что журналист Игорь Падилья был расстрелян в городе Сан-Педро-Сула прямо во время съемок. Очевидцы сообщают, что ему позвонила какая-то женщина, и он вышел на улицу из павильона, где по нему открыли огонь люди, переодетые в форму полиции.

    Еще четыре человека были убиты и пятеро получили ранения в результате нападения неизвестных преступников на питейное заведение в городе Чолом. Посетители бара играли в карты, когда внутрь зашли преступники и сразу же открыли огонь на поражение.

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