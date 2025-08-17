О нас

Во время протестов в Сербии пострадали шесть полицейских

Другие страны
17 августа 2025 г. 15:44
При беспорядках в Валево, Белграде и других сербских городах в ночь на воскресенье пострадали 6 полицейских, задержаны 56 человек.

Как передает Report, об этом заявила в воскресенье пресс-служба МВД Сербии.

Среди задержанных 27 были в Белграде и 29 в Валево.

"В ходе вчерашних несогласованных акций пострадали всего 6 полицейских, задержаны 56 человек, из них 16 по обоснованному подозрению в совершении уголовных преступлений... И ещё 35 человек - за административные правонарушения", - говорится в сообщении.

Протестные акции в Валево в 100 километрах на запад от Белграда начались в субботу вечером из-за распространения в соцсетях видео жестких действий полиции по отношению к демонстрантам в этом городе в предыдущие дни. Нападениям в ночь на воскресенье там подверглись офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и партий-партнеров, городской администрации, суда, прокуратуры.

Беспорядки в ночь на воскресенье также произошли в районе Нови-Београд столицы Сербии. Нападению в районе Земун подвергся и офис Сербской радикальной партии Воислава Шешеля, который публично выступил против демонстрантов. Там разбили стекла и облили стены краской.

Версия на азербайджанском языке Serbiyada etiraz aksiyaları zamanı 6 polis əməkdaşı yaralanıb

