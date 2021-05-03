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Во время протестов в Колумбии погибли не менее 17 человек

Во время протестов в Колумбии погибли не менее 17 человек По меньшей мере 17 человек погибли во время протестов, которые в течение нескольких дней проходили в Колумбии.
Другие страны
3 мая 2021 г. 20:43
Во время протестов в Колумбии погибли не менее 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли во время протестов, которые в течение нескольких дней проходили в Колумбии.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщила радиостанция Efe Eme.

По ее данным, среди погибших - один полицейский. Ранения получили 711 человек, в том числе 457 сотрудников правоохранительных органов.

В манифестациях, которые проходили с 28 апреля по 2 мая, приняли участие 238 тыс. человек.

Со среды по всей Колумбии проходят манифестации против налоговой реформы. Беспорядки зафиксированы в Боготе, Кали, Медельине и других городах. В пятницу правительство согласилось внести изменения в реформу, однако протесты продолжились.

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