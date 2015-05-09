​Во время мятежа в иракской тюрьме убито 28 человек

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В результате мятежа в тюрьме в иракской провинции Дияла убито 28 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил председатель комитета безопасности провинции Садик аль-Хусейни.

По его словам, 8 мая при раздаче ужина в тюрьме в расположенном в 55 км северо-восточнее от Багдада районе Аль-Халис провинции Дияла заключенные подняли мятеж: "Спустя некоторое время ситуация перешла под контроль сил безопасности. Во время противостояния были убиты один лейтенант и 7 сотрудников сил безопасности".

По словам Садика аль-Хусейни, убито также 20 пытавшихся бежать заключенных. Отмечается, что 15-ти заключенным все же удалось бежать.