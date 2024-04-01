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Во время бури в Индии погибли четыре человека

Во время бури в Индии погибли четыре человека По меньшей мере 4 человека погибли, около 367 пострадали в воскресенье во время бури в округе Джалпайгури на севере штата Западная Бенгалия.
Другие страны
1 апреля 2024 г. 08:24
Во время бури в Индии погибли четыре человека

По меньшей мере 4 человека погибли, около 367 пострадали в воскресенье во время бури в округе Джалпайгури на севере штата Западная Бенгалия.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times of India.

По ее данным, городам Майнагури и Джалпайгури нанесен огромный материальный ущерб. Метеорологический департамент города Алипор сообщил, что скорость ветра в отдельных районах достигала 19,4 м/с. В Майнагури есть угроза возникновения смерча.

Главный министр штата Мамата Банерджи заявила, что родственникам жертв и пострадавшим выплатят компенсацию.

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