Во время бури в Индии погибли четыре человека

По меньшей мере 4 человека погибли, около 367 пострадали в воскресенье во время бури в округе Джалпайгури на севере штата Западная Бенгалия.
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По ее данным, городам Майнагури и Джалпайгури нанесен огромный материальный ущерб. Метеорологический департамент города Алипор сообщил, что скорость ветра в отдельных районах достигала 19,4 м/с. В Майнагури есть угроза возникновения смерча.
Главный министр штата Мамата Банерджи заявила, что родственникам жертв и пострадавшим выплатят компенсацию.