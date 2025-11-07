Во Вьетнаме в результате тайфуна "Калмаэги" погибли пять человек

Пять человек погибли, семь получили ранения в центральных провинциях Вьетнама в результате тайфуна "Калмаэги", обрушившегося на центральное побережье и центральное нагорье страны.

Как передает Report, об этом сообщает VietnamNews.

"Тайфун "Калмаэги" унес жизни пяти человек и ранил семерых в центральном нагорье и центральных прибрежных провинциях. Это количество погибших и раненых было обнародовано в оперативном отчете, опубликованном в пятницу утром Управлением по чрезвычайным ситуациям Вьетнама", - сообщает портал.

Уточняется, что все перечисленные случаи гибели людей произошли в провинциях Даклак и Зялай, а травмы получили также жители провинции Куангнгай. Кроме того, в провинции Куангнгай есть пропавшие без вести, говорится в сообщении.

По информации чрезвычайных служб, в результате шторма было полностью разрушено 57 домов, а также повреждены 2 799 домов.