Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Во Вьетнаме в результате тайфуна "Калмаэги" погибли пять человек

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 09:28
    Во Вьетнаме в результате тайфуна Калмаэги погибли пять человек

    Пять человек погибли, семь получили ранения в центральных провинциях Вьетнама в результате тайфуна "Калмаэги", обрушившегося на центральное побережье и центральное нагорье страны.

    Как передает Report, об этом сообщает VietnamNews.

    "Тайфун "Калмаэги" унес жизни пяти человек и ранил семерых в центральном нагорье и центральных прибрежных провинциях. Это количество погибших и раненых было обнародовано в оперативном отчете, опубликованном в пятницу утром Управлением по чрезвычайным ситуациям Вьетнама", - сообщает портал.

    Уточняется, что все перечисленные случаи гибели людей произошли в провинциях Даклак и Зялай, а травмы получили также жители провинции Куангнгай. Кроме того, в провинции Куангнгай есть пропавшие без вести, говорится в сообщении.

    По информации чрезвычайных служб, в результате шторма было полностью разрушено 57 домов, а также повреждены 2 799 домов.

    Вьетнам Тайфун "Кальмаэги"

    Последние новости

    09:55

    Цены на нефть незначительно выросли

    Финансы
    09:47

    В Эр-Рияде состоится церемония открытия VI Исламских игр солидарности

    Индивидуальные
    09:41

    Цена азербайджанской нефти упала ниже 65 долларов

    Энергетика
    09:40

    Золото подорожало на ожиданиях сокращения учетной ставки в США

    Финансы
    09:38

    В Билясуваре женщина погибла от тяжелых ожогов после падения на печь

    Происшествия
    09:36

    ING прогнозирует повышение учетной ставки в Азербайджане к концу 2025 года до 7,25%

    Финансы
    09:33
    Фото

    В Военной прокуратуре прошло мероприятие по случаю Дня Победы

    Внутренняя политика
    09:32
    Фото

    SOCAR и Sinopec Engineering подписали соглашение о сотрудничестве

    Энергетика
    09:28

    Во Вьетнаме в результате тайфуна "Калмаэги" погибли пять человек

    Другие страны
    Лента новостей