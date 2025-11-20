Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Во Вьетнаме в результате проливных дождей и наводнений погибли 16 человек

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 09:32
    Во Вьетнаме в результате проливных дождей и наводнений погибли 16 человек

    Число погибших в результате проливных дождей и наводнений в центральной части Вьетнама возросло до 16 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести.

    Как передает Report, об этом сообщает Vietnam news со ссылкой на местное Управление по борьбе со стихийными бедствиями и контролю над дамбами.

    Более 43 тыс. домов остаются затопленными, еще 91 был поврежден.

    Отмечается, что затоплено более 10 тыс. га посевов риса и других сельскохозяйственных культур. Погибло или было унесено потоком более 6500 голов домашнего скота и птицы.

    Более 553 тыс. домохозяйств по-прежнему сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии.

    Vyetnamda güclü yağış və daşqınlar nəticəsində 16 nəfər ölüb

