Во Вьетнаме в результате проливных дождей и наводнений погибли 16 человек

Число погибших в результате проливных дождей и наводнений в центральной части Вьетнама возросло до 16 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщает Vietnam news со ссылкой на местное Управление по борьбе со стихийными бедствиями и контролю над дамбами.

Более 43 тыс. домов остаются затопленными, еще 91 был поврежден.

Отмечается, что затоплено более 10 тыс. га посевов риса и других сельскохозяйственных культур. Погибло или было унесено потоком более 6500 голов домашнего скота и птицы.

Более 553 тыс. домохозяйств по-прежнему сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии.