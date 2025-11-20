İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Vyetnamda güclü yağış və daşqınlar nəticəsində 16 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 20 noyabr, 2025
    • 09:48
    Vyetnamda güclü yağış və daşqınlar nəticəsində 16 nəfər ölüb

    Vyetnamın mərkəzi hissəsində güclü yağışlar və daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 16 nəfərə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Vietnam news" yerli Təbii Fəlakətlərlə Mübarizə və Bəndlərə Nəzarət İdarəsinə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, 5 nəfər itkin düşmüş hesab olunur. 43 mindən çox ev, eləcə də 10 min hektardan çox çəltik və digər kənd təsərrüfatı bitkiləri əkilmiş sahələr su altında qalıb.

    Во Вьетнаме в результате проливных дождей и наводнений погибли 16 человек
    Death toll rises to 16 in central Vietnam floods

