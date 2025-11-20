Vyetnamda güclü yağış və daşqınlar nəticəsində 16 nəfər ölüb
- 20 noyabr, 2025
- 09:48
Vyetnamın mərkəzi hissəsində güclü yağışlar və daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 16 nəfərə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Vietnam news" yerli Təbii Fəlakətlərlə Mübarizə və Bəndlərə Nəzarət İdarəsinə istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, 5 nəfər itkin düşmüş hesab olunur. 43 mindən çox ev, eləcə də 10 min hektardan çox çəltik və digər kənd təsərrüfatı bitkiləri əkilmiş sahələr su altında qalıb.
