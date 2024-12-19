Во Вьетнаме при пожаре в караоке погибли 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли в результате пожара в караоке-баре в Ханое.
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Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили из здания живыми семь человек, двое из которых были доставлены в больницу.
В Министерстве общественной безопасности Вьетнама заявили об аресте мужчины, подозреваемого в поджоге. Утверждается, что он после конфликта с персоналом заведения поджег первый этаж здания, облив помещение бензином.
Профильные ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.