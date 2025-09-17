Во Вьетнаме погибли три человека в результате наезда грузовика

Грузовик наехал на людей на рынке в провинции Куангчи в центральной части Вьетнама.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

В результате инцидента три человека погибли, еще несколько пострадали. Среди погибших была женщина на восьмом месяце беременности и гражданин Лаоса.

На месте происшествия проводятся спасательные работы.