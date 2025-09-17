Во Вьетнаме погибли три человека в результате наезда грузовика
- 17 сентября, 2025
- 12:57
Грузовик наехал на людей на рынке в провинции Куангчи в центральной части Вьетнама.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные СМИ.
В результате инцидента три человека погибли, еще несколько пострадали. Среди погибших была женщина на восьмом месяце беременности и гражданин Лаоса.
На месте происшествия проводятся спасательные работы.
