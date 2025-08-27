Во Вьетнаме от тайфуна "Каджики" погибли семь человек, часть Ханоя оказалась под водой

Правительство Вьетнама проинформировало о последствиях тайфуна "Каджики", который обрушился на территорию страны и действует по настоящее время.
Кроме того, в результате наводнения было уничтожено свыше 81,5 тыс. га рисовых плантаций и 4,5 тыс. га иных сельскохозяйственных культур, доступа к электроснабжению лишились 1,6 млн человек.
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь подписал депешу в адрес руководителей министерств и ведомств страны, руководителей крупных корпораций, а также властей провинций. В документе приводится перечень поручений по борьбе с последствиями тайфуна. В частности, поручается мобилизовать силы и средства для восстановления домов, транспортной и сетевой инфраструктуры, поиска пропавших людей, снижения ущерба сельскохозяйственным организациям.
Согласно прогнозам метеорологического агентства Вьетнама, сильный дождь продолжится и 27 августа, в некоторых районах на севере и северо-востоке страны выпадет до 70 мм осадков. Кроме того, возможны риски «внезапных наводнений и оползней» в девяти различных провинциях.