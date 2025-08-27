О нас

Во Вьетнаме от тайфуна "Каджики" погибли семь человек, часть Ханоя оказалась под водой

Во Вьетнаме от тайфуна "Каджики" погибли семь человек, часть Ханоя оказалась под водой Правительство Вьетнама проинформировало о последствиях тайфуна "Каджики", который обрушился на территорию страны и действует по настоящее время.
Другие страны
27 августа 2025 г. 08:59
Во Вьетнаме от тайфуна Каджики погибли семь человек, часть Ханоя оказалась под водой

Правительство Вьетнама проинформировало о последствиях тайфуна "Каджики", который обрушился на территорию страны и действует по настоящее время.

Как сообщает Report со ссылкой на предварительные данные, опубликованные на сайте правительства, обильные дожди, вызванные тайфуном, унесли жизни семи человек, разрушили или повредили более 12 тыс. домов, подтопили большую часть территории столицы страны — Ханоя.

Кроме того, в результате наводнения было уничтожено свыше 81,5 тыс. га рисовых плантаций и 4,5 тыс. га иных сельскохозяйственных культур, доступа к электроснабжению лишились 1,6 млн человек.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь подписал депешу в адрес руководителей министерств и ведомств страны, руководителей крупных корпораций, а также властей провинций. В документе приводится перечень поручений по борьбе с последствиями тайфуна. В частности, поручается мобилизовать силы и средства для восстановления домов, транспортной и сетевой инфраструктуры, поиска пропавших людей, снижения ущерба сельскохозяйственным организациям.

Согласно прогнозам метеорологического агентства Вьетнама, сильный дождь продолжится и 27 августа, в некоторых районах на севере и северо-востоке страны выпадет до 70 мм осадков. Кроме того, возможны риски «внезапных наводнений и оползней» в девяти различных провинциях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Storm Kajiki kills 7 in Vietnam, floods Hanoi, provinces
Версия на азербайджанском языке Vyetnamda qasırğa 7 nəfərin ölümünə səbəb olub, paytaxtın bir hissəsi su altında qalıb

Другие новости из категории

Оползень в Джамму унес жизни не менее 30 человек
Оползень в Джамму унес жизни не менее 30 человек
27 августа 2025 г. 10:00
Канада планирует продлить присутствие своих военных в Латвии на три года
Канада планирует продлить присутствие своих военных в Латвии на три года
27 августа 2025 г. 09:51
На Сахалине автобус с пассажирами оказался в воде из-за ливня
На Сахалине автобус с пассажирами оказался в воде из-за ливня
27 августа 2025 г. 09:39
При обстреле Херсона российскими войсками погиб один, пострадали два человека
При обстреле Херсона российскими войсками погиб один, пострадали два человека
27 августа 2025 г. 08:47
Лула да Силва: ЕС тратит €800 млрд на вооружение вместо помощи в борьбе с голодом
Лула да Силва: ЕС тратит €800 млрд на вооружение вместо помощи в борьбе с голодом
27 августа 2025 г. 05:36
WSJ: Охрану Гросси усилили из-за угрозы со стороны связанных с Ираном лиц
WSJ: Охрану Гросси усилили из-за угрозы со стороны "связанных с Ираном лиц"
27 августа 2025 г. 05:22
Венесуэла обратилась в ООН из-за развертывания ВМС США в Карибском море
Венесуэла обратилась в ООН из-за развертывания ВМС США в Карибском море
27 августа 2025 г. 04:51
FT: Запад обсуждает отправку в Украину 4-5 бригад военных
FT: Запад обсуждает отправку в Украину 4-5 бригад военных
27 августа 2025 г. 03:44
Уиткофф на этой неделе встретится с представителями Киева
Уиткофф на этой неделе встретится с представителями Киева
27 августа 2025 г. 03:09
Во Франции задержали подростков, планировавших теракты против синагог
Во Франции задержали подростков, планировавших теракты против синагог
27 августа 2025 г. 02:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi