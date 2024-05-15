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Во Вьетнаме более 350 работников корейской компании пострадали от пищевого отравления

Во Вьетнаме более 350 работников корейской компании пострадали от пищевого отравления Более 350 работников южнокорейского предприятия в северной вьетнамской провинции Виньфук пострадали от симптомов пищевого отравления после обеда в столовой компании.
Другие страны
15 мая 2024 г. 09:31
Во Вьетнаме более 350 работников корейской компании пострадали от пищевого отравления

Более 350 работников южнокорейского предприятия в северной вьетнамской провинции Виньфук пострадали от симптомов пищевого отравления после обеда в столовой компании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал VnExpress.

По его данным, первые признаки отравления, такие как боль в животе и тошнота, проявились во вторник сразу же после обеда у пятерых сотрудников текстильной компании Shinwon. Позже аналогичные симптомы пищевого отравления были зафиксированы еще у 351 человека. Все они были доставлены в различные медицинские учреждения.

Всего на предприятии работают порядка 3,3 тыс. граждан Вьетнама.

Правоохранительные органы провинции Виньфук в сотрудничестве с местными властями проводят проверку в связи со случившимся. Департамент здравоохранения провинции собрал образцы продуктов питания из заводской столовой для выяснения причин массового отравления.

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