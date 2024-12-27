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Во Вьетнаме 27 человек приговорены к смертной казни за торговлю наркотиками

Во Вьетнаме 27 человек приговорены к смертной казни за торговлю наркотиками Вьетнамский суд приговорил 27 человек к смертной казни за торговлю наркотиками.
Другие страны
27 декабря 2024 г. 17:37
Во Вьетнаме 27 человек приговорены к смертной казни за торговлю наркотиками

Вьетнамский суд приговорил 27 человек к смертной казни за торговлю наркотиками.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Tuoi Tre.

Суд приговорил к смертной казни главу преступной группы Ву Хоанг Оан и 26 его подельников. Еще шестеро обвиняемых получили пожизненные сроки, а двое приговорены к 20 годам лишения свободы.

По данным издания, с марта 2018 года по ноябрь 2022 года преступная группа занималась контрабандой наркотиков из Камбоджи во Вьетнам. За этот период они успешно переправили более 626 килограммов различных видов запрещенных веществ.

Обвиняемые признались, что за каждую поездку перевозили около 50 килограммов наркотиков. Всего было осуществлено 129 таких рейсов.

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