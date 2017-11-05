Во Вьетнаме жертвами тайфуна стали 27 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Во Вьетнаме жертвами тайфуна стали по меньшей мере 27 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Тайфун "Демфри" обрушился на Вьетнам в субботу. В результате прохождения шторма были повреждены более 40 тыс. домов.

Государственный комитет по предотвращению стихийных бедствий сообщил, что 27 человек погибли, 22 числятся пропавшими без вести. 626 домов были полностью разрушены, более 30 тыс. человек эвакуированы.

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Обрушившийся на центральные провинции Вьетнама в субботу тайфун унес жизни 11 человек, многие пропали без вести.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, сильный ветер повредил рекламные конструкции на ключевых дорогах вдоль одного из пляжей вьетнамского города Дананг, где с 6 по 11 ноября запланировано проведение саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее сообщалось, что саммит АТЭС намерены посетить президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин, а также многие другие мировые лидеры.