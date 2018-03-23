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    Во Вьетнаме по меньшей мере 13 человек погибло при пожаре в многоэтажке

    Некоторые люди погибли, пытаясь спастись от огня, выпрыгнув из окон с большой высоты

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Не менее 13 человек погибли при пожаре в жилом многоэтажном доме во вьетнамском Хошимине.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета VNExpress.

    Пожар произошел в ночь на пятницу в 20-этажном здании, в котором проживают более 700 семей.

    Некоторые люди погибли, пытаясь спастись от огня, выпрыгнув из окон с большой высоты.

    По данным полиции, ранения различной степени тяжести получили более 10 человек.

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