Во Вьетнаме по меньшей мере 13 человек погибло при пожаре в многоэтажке

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Не менее 13 человек погибли при пожаре в жилом многоэтажном доме во вьетнамском Хошимине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета VNExpress.

Пожар произошел в ночь на пятницу в 20-этажном здании, в котором проживают более 700 семей.

Некоторые люди погибли, пытаясь спастись от огня, выпрыгнув из окон с большой высоты.

По данным полиции, ранения различной степени тяжести получили более 10 человек.