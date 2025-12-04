Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Во Львове был убит сотрудник военкомата

    Другие страны
    • 04 декабря, 2025
    • 14:35
    Во Львове был убит сотрудник военкомата

    В украинском Львове 30-летний мужчина убил сотрудника Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

    "По предварительным данным, 30-летний джитель Львова во время проверки документов нанес военному ножевое ранение и, применив газовый баллончик, убежал", - информирует ведомство.

    Согласно сообщению, пострадавший был госпитализирован с критическим повреждением бедренной артерии. Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.

    Нападавшего задержали, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

    Украина Львов ТЦК мобилизация убийство
    Elvis

    Последние новости

    14:46

    Бывшему замминистра финансов Польши предъявлены обвинения в коррупции

    Другие страны
    14:40

    Фархад Гаджиев: В Азербайджане почти треть вовлеченных в волонтёрство обеспечивается работой

    Внутренняя политика
    14:38

    Глава МИД Норвегии призвал поддержать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Другие страны
    14:37

    Юсиф Велиев: В Азербайджане волонтерское движение вступило в новый этап развития

    Внутренняя политика
    14:35

    Во Львове был убит сотрудник военкомата

    Другие страны
    14:30

    Великобритания и Норвегия усилят патрулирование на севере Атлантического океана

    Другие страны
    14:24

    Кыргызстан и Пакистан обсудили использование портов Карачи и Гвадар

    В регионе
    14:23

    Израиль и Ливан договорились о новой встрече по экономическому сотрудничеству

    Другие страны
    14:20

    Минюст Азербайджана привлек к волонтерской деятельности более 200 молодых людей

    Внутренняя политика
    Лента новостей