Во Львове был убит сотрудник военкомата
Другие страны
- 04 декабря, 2025
- 14:35
В украинском Львове 30-летний мужчина убил сотрудника Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"По предварительным данным, 30-летний джитель Львова во время проверки документов нанес военному ножевое ранение и, применив газовый баллончик, убежал", - информирует ведомство.
Согласно сообщению, пострадавший был госпитализирован с критическим повреждением бедренной артерии. Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.
Нападавшего задержали, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
