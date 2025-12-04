Во Львове был убит сотрудник военкомата

В украинском Львове 30-летний мужчина убил сотрудника Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"По предварительным данным, 30-летний джитель Львова во время проверки документов нанес военному ножевое ранение и, применив газовый баллончик, убежал", - информирует ведомство.

Согласно сообщению, пострадавший был госпитализирован с критическим повреждением бедренной артерии. Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.

Нападавшего задержали, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.