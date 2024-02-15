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Во Франции женщина умерла, прождав 10 часов в приемной скорой помощи

Во Франции женщина умерла, прождав 10 часов в приемной скорой помощи Жительница департамента Валь д'Уаз на севере Франции скончалась в приемной скорой помощи, так и не дождавшись осмотра врача.
Другие страны
15 февраля 2024 г. 16:26
Во Франции женщина умерла, прождав 10 часов в приемной скорой помощи

Жительница департамента Валь д'Уаз на севере Франции скончалась в приемной скорой помощи, так и не дождавшись осмотра врача.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Сообщается, что пациентка прибыла в больницу имени Симоны Вейл в коммуне Обонн с жалобами на боли в животе. На ее ногах были видны сильные отеки. Она ждала в приемной более 10-ти часов, во время которых ей дали простое обезболивающее. Пациентка просидела в приемной всю ночь, и ее состояние заметно ухудшилось. Лишь после этого ее наконец поместили в отделение терапии, но через полчаса она скончалась.

Дочь погибшей 66-летней француженки подала жалобу, указав, что персонал больницы объяснил свое бездействие тем, что, несмотря на симптомы, пациентка "не показывала признаков серьезности заболевания".

Администрация больницы в коммюнике сообщила, что проводит расследование произошедшего, указав на "перегрузку медицинского персонала".

В последние годы во Франции усугубилась ситуация в сфере медицины. Из-за острой нехватки специалистов закрывается множество больниц. Целые регионы остаются без доступа к медицинской помощи. В ряде коммун служба скорой помощи не работает по ночам из-за нехватки персонала.

В октябре 2023 года сотни человек вышли на манифестации во французском городе Кемпер, требуя обеспечить круглосуточную работу местной больницы.

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Версия на английском языке French woman dies after waiting 10 hours in emergency room

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