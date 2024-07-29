Во Франции заявили о "саботаже" на оптоволоконных сетях в шести районах страны

В шести районах Франции были "саботированы" оптоволоконные сети, что привело к отключению телефонных линий в некоторых частях страны.

В шести районах Франции были "саботированы" оптоволоконные сети, что привело к отключению телефонных линий в некоторых частях страны.

Как передает Report, об этом сообщает издание Daily Mail.

За минувшую ночь отключения затронули скорее стационарные, чем телефонные линии. При этом уточняется, что Париж не пострадал. По данным источников, в нескольких районах пострадали установки телефонных операторов SFR и Bouygues. Отмечается, что телефонные кабели были перерезаны в электрических шкафах в департаментах Эро, Буш-дю-Роне, Уазе, Маасе, Дроме и Оде.

Это произошло всего через несколько дней после того, как в день церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, железные дороги страны подверглись массированной атаке с целью парализовать сеть скоростных электричек. Серия диверсий затронула около 800 тыс. пассажиров.