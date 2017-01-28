Во Франции запретили предлагать бесплатно газировку в целях борьбы с ожирением

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Власти Франции ограничили продажу сладких напитков в ресторанах и кафе в целях борьбы с ожирением, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Теперь устанавливать аппараты с неограниченным доступом к сладким напиткам или предлагать их бесплатно во Франции запрещено.

Как отмечают эксперты, данное нововведение коснется главным образом сети ресторанов быстрого питания, где на американский манер давно действуют правило, что при покупке еды можно брать сколько угодно газировки. Официально цель нового закона - "снижение, особенно среди молодых людей, риска развития ожирения и диабета" согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).