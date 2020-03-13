​Во Франции закроют все учебные заведения

С целью предотвращения распространения коронавируса с 16 марта во Франции закроют все школы, детские сады и высшие учебные заведения.

Как передает Report, об этом вчера в обращении к народу заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент заявил, что в настоящее время эпидемия находится на первоначальной стадии, новый вирус продолжает стремительно распространяться по всей Европе. Э.Макрон призвал французов ограничить поездки, а людей старше 70 лет – не выходить из дома.

Глава французского государства также попросил людей воздержаться от рукопожатий и поцелуев.