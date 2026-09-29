Во Франции задержан 16-летний подросток за угрозу нападения на среднюю школу

На северо-востоке Франции 16-летний подросток был задержан после угрозы нападения на среднюю школу в Сен-Луи (Верхний Рейн).

Как передает Report со ссылкой на издание Le Figaro, об этом сообщил прокурор Мюлуза Николя Хайтц.

Его задержали в понедельник за письменные угрозы совершить серьезное преступление, за оправдание террористического акта и преступный сговор с целью подготовки теракта.

Прокуратур не раскрыл характер приписываемого ему сообщения и не уточнила, имелись ли какие-либо признаки, указывающие на фактическую подготовку нападения.

"Расследование продолжается, включая технические аспекты, для определения его точного мотива", - добавил Хайтц.