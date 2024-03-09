Во Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта

Французская полиция задержала члена ультраправой группировки по подозрению в подготовке теракта.
Как передает Report со ссылкой на телеканал BFMTV, об этом сообщило Министерство Вооруженных сил Франции.
Сообщается, что 22-летний молодой человек был заключен под стражу, ему предъявлены обвинения в "участии в деятельности террористической группировки".
Следователи считают, что мужчина готовился совершить "насильственные действия" на территории Франции. Также его обвиняют в приобретении, хранении и сбыте пистолетов, карабинов и прочего огнестрельного оружия.