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Во Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта

Во Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта Французская полиция задержала члена ультраправой группировки по подозрению в подготовке теракта.
Другие страны
9 марта 2024 г. 16:57
Во Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта

Французская полиция задержала члена ультраправой группировки по подозрению в подготовке теракта.

Как передает Report со ссылкой на телеканал BFMTV, об этом сообщило Министерство Вооруженных сил Франции.

Сообщается, что 22-летний молодой человек был заключен под стражу, ему предъявлены обвинения в "участии в деятельности террористической группировки".

Следователи считают, что мужчина готовился совершить "насильственные действия" на территории Франции. Также его обвиняют в приобретении, хранении и сбыте пистолетов, карабинов и прочего огнестрельного оружия.

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