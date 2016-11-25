Во Франции задержали подозреваемого в нападении на дом престарелых

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Жандармы задержали мужчину, предположительно, напавшего в четверг вечером на дом престарелых в департаменте Эро на юге Франции.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

По данным агентства, полиция задержала по подозрению в нападении 47-летнего мужчину, который в прошлом работал в этом доме престарелых.

Вечером в четверг неизвестный в маске, вооруженный ножом и обрезом, ворвался в дом престарелых "Зеленые дубы" (Les chenes verts) в городе Монферье-сюр-Ле (департамент Эро). Там проживает 59 пенсионеров-монахов, ранее работавших в различных миссиях в Африке. По последним данным агентства, в результате нападения погибла одна из санитарок.

На место происшествия прибыл отряд полицейского спецназа. Полицейская операция, проводившаяся не только в самом доме престарелых, но и в его окрестностях, не принесла результата — злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.