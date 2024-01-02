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Во Франции задержали 12 человек за попытку освободить нелегалов из центра содержания

Во Франции задержали 12 человек за попытку освободить нелегалов из центра содержания Французская полиция задержала 12 человек, планировавших напасть 31 декабря на парижский центр содержания мигрантов с целью освобождения находящихся там нелегалов.
Другие страны
2 января 2024 г. 21:18
Во Франции задержали 12 человек за попытку освободить нелегалов из центра содержания

Французская полиция задержала 12 человек, планировавших напасть 31 декабря на парижский центр содержания мигрантов с целью освобождения находящихся там нелегалов.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Europe 1.

По ее данным, полицейские задержали злоумышленников в тот момент, когда те, закрыв лица масками, направлялись к зданию. Неподалеку полицейские обнаружили фургон с материалами для изготовления бутылок с зажигательной смесью.

Отмечается, что среди задержанных есть итальянец, имя которого включено в так называемый список S, куда французские спецслужбы вносят лиц, представляющих угрозу для безопасности страны.

Ранее префект полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что власти усилят меры безопасности в этом центре после бегства из него 11 нелегалов 25 декабря.

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