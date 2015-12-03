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    Во Франции за неделю закрыты три мечети

    Масштабная операция была проведена в мечети города Ланьи-сюр-Марн

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Власти Франции в течение недели закрыли в разных регионах страны три мечети, которые подозревались в распространении экстремистских идей. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МВД Франции Бернар Казнёв.

    "Масштабная операция была проведена сегодня, начиная с 05:30 утра в мечети города Ланьи-сюр-Марн, во время которой был проведен обыск. Мечеть была закрыта", - сообщил министр.

    Как уточнил Казнёв, по итогам операции в Ланьи 22 человека получили запрет на выезд из Франции, еще девять радикалов попали под подписку о невыезде. Кроме того, в ходе обыска у одного из лиц, связанных с духовенством мечети, дома был найден револьвер калибра 9 мм. "Он был сразу временно помещен под стражу", - добавил глава МВД.

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